Vitória de Le Pen pressupõe “segunda-feira negra” nas bolsas europeias, avisam analistas de mercado

A segunda volta das eleições presidenciais francesas acontece este domingo, 23 de abril, onde o atual presidente Emmanuel Marcon enfrenta a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen. Numa eventual vitória de Le Pen, os analistas de mercados da XTB, alertam para a possibilidade de uma “segunda-feira negra” nas bolsas europeias, com o CAC40 (bolsa francesa), sem surpresa, a ser um dos mais prejudicados.

Para além da influência nas bolsas europeias, os analistas da XTB afirmam que “a vitória de Le Pen poderia provocar também fortes quedas no euro em relação ao dólar, mas esse impacto poderia acontecer apenas a médio – longo prazo”. No entanto, os mesmos analistas apontam que a vitória da candidata, poderá ser benéfica para o euro.

“Por outro lado, a vitória de Macron poderia ser benéfica para as ações europeias de grande capitalização, sobretudo aquelas que estão cotadas no Stoxx 600”, escrevem os analistas.

As sondagens apontam para um vitória de Macron, o que acabou por servir como factor de alívio para os mercados europeus. No entanto, As sondagens que serão divulgadas depois do debate presidencial (esta noite) serão cruciais. Os analistas lembra que “não seria a primeira vez que haveria uma surpresa, pelo que já o vimos no passado com a questão do Brexit”.

É precisamente este último factor elencado que mais preocupa os mercados. Os analistas da XTB também alerta para a possibilidade de um Frexit, ou seja, uma saída de França, uma das principais economias do mundo, da União Europeia (UE) e as consequências que daí poderão surgir. Ainda assim, Le Pen tem defendido uma revisão, mediante referendo, da constituição francesa, para permitir que esta se tornasse superior às regras da UE. A isto junta-se a vontade demonstrada em restabelecer os controlos fronteiriços, permanentes, no espaço Schengen.

“Estas medidas pesariam sobre as obrigações dos países mais fracos da UE, como a Itália, o diferencial entre as yields das obrigações italianas e alemãs a dez anos poderia alargar-se para perto de 250 pontos. O resultado também prejudicaria outros líderes pró-europeus, tais como o italiano Mario Draghi”, concluem os analistas da XTB.