1 Setembro 2023, 21h45

O guarda-redes grego Odysseas Vlachodimos está de saída do Benfica ao fim de cinco anos na Luz, transferindo-se para o Nottingham Forest, da Liga inglesa de futebol, anunciaram hoje os dois clubes.

“Obrigado, Odysseas! Após cinco anos a defender as cores do Sport Lisboa e Benfica, o guarda-redes transfere-se para o Nottingham Forest”, informaram os campeões nacionais no site oficial, num extenso texto em que recordam o percurso do guardião na Luz, mas sem revelarem os valores envolvidos na transferência.

Por seu lado, o Nottingham Forest também oficializou a contratação na sua página oficial, dando conta de que Vlachodimos assinou um vínculo de quatro temporadas, até 2027.

O guardião grego começou a época como titular no Benfica, atuando diante de FC Porto, na Supertaça, e Boavista, na primeira jornada do campeonato, mas acabou por ser afastado das escolhas após a derrota no Estádio do Bessa, falhando as partidas com Estrela da Amadora e Gil Vicente, em que nem esteve no banco de suplentes e foi rendido por Samuel Soares.

Formado no Estugarda, Vlachodimos, de 29 anos, chegou ao Benfica em 2018, proveniente do Panathinaikos, tendo, desde então, realizado 225 partidas com a camisola benfiquista, tornando-se o guarda-redes estrangeiro com mais jogos pelos ‘encarnados’, superando o belga Michel Preud’Homme (199).

Deixa a Luz com dois títulos de campeão nacional (2018/19 e 2022/23) no currículo, além de duas supertaças Cândido de Oliveira (2019 e este ano).

Apesar de nunca ter sido consensual entre os adeptos do Benfica, o helénico