A empresa dedicada a freelancers e nómadas digitais abre base oficial no Barreiro. Até 2024 espera ter 12 mil freelancers registados em Portugal e um retorno de 15 milhões de euros.

20 Setembro 2023, 13h18

Estudos de mercado mostram-nos que Portugal é atualmente a capital dos nómadas digitais e “depois de vermos o nosso conceito reconhecido no Reino Unido e em Israel, decidimos vir para Portugal”, referem os responsáveis da plataforma VlancerPT. Assim, estudantes, freelancers e nómadas digitais que trabalhem a partir de Portugal ou que queiram vir para o país desenvolver as suas atividades “podem agora contar com o apoio de uma plataforma digital criada pelo Grupo Vlancer”.

A empresa pretende dar todo o suporte que estes profissionais necessitam, sobretudo para gerar novos negócios, refere em comunicado. Até 2024, a empresa espera ter 12 membros registados na plataforma portuguesa. Ao mesmo tempo, a plataforma pretende ser uma resposta para as empresas que necessitam de apoio extra em determinados picos de trabalho ou que estrategicamente necessitam de serviços ‘on demand’ (outsourcing), podendo recorrer aos profissionais que estão registados no VlancerPT. As instalações físicas, Coworking Space & Lounge, estão localizadas no Barreiro, em Lisboa, com futuras novas instalações no Centro e Norte de Portugal em 2023.

A entrada em Portugal representou um investimento de um milhão de euros, com expectativas de retorno de 15 milhões nos próximos 12 meses, “se chegarmos aos 60 mil membros”, refere Gur Goth, CEO da empresa. “No Reino Unido, no primeiro mês criámos 570 mil libras esterlinas de valor de emprego para os freelancers britânicos e hoje temos mais de 750 categorias diferentes de freelancers. Em Portugal, acredito que vamos chegar a muito mais membros”, continua.

Para este empreendedor, a plataforma VlancerPT é o palco de negócios para Freelancers e Nómadas Digitais em Portugal que disponibiliza toda a ajuda empresarial num balcão único, físico, web e app, de forma gratuita e sem comissões”. É a disponibilização de um centro inteligente que gere todo o ecossistema que profissionais com este perfil nestas áreas necessitam: desde advogados, seguros, orientação com a faturação, reuniões entre profissionais de diferentes áreas, bancos, aulas de português e outras ajudas.

“Comecei a trabalhar como freelancer há oito anos e senti que o mercado não tinha respostas para me ajudar. Foi isso que me levou a desenvolver esta plataforma. A vinda para Portugal foi natural. Os estudos de mercado mostram-nos que Portugal é atualmente a capital dos Nómadas Digitais e, depois de vermos o nosso conceito ser honrado em Israel e no Reino Unido, decidimos vir para Portugal”, diz.

Depois de um projeto-piloto em Israel que se solidificou, a proposta de um investidor trouxe a Vlancer para o Reino Unido. Em dois meses de trabalho, com uma forte campanha de marketing, o projeto rapidamente ganhou o prémio UK Startup of the Year 2022, entre cerca de 4.000 outras empresas. Em fevereiro de 2023, ganhou o prémio de Melhor Software para Freelancers 2023. Hoje, no Reino Unido, já estão a ser implementadas novas soluções, tecnologia renovada e, sobretudo, parcerias que trazem valor acrescentado a estes profissionais. Os próximos países a serem lançados são os Balcãs, o Brasil e os Estados Unidos.

Nesta fase de implementação, o CEO da Vlancer, Gur Goth, sublinha “ os inúmeros incentivos financeiros para os novos utilizadores da plataforma”, com uma equipa local para apoiar tanto os Freelancers como os Nómadas Digitais, mas também as empresas, agências e contratantes que queiram publicar os seus projetos e necessidades.