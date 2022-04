Vodafone traz 5G à Madeira e ao Porto Santo até ao verão

Cerca de 99% da população da Região Autónoma da Madeira vai estar coberta pela nova rede 5G da Vodafone até ao mês de julho, passando a ser a região do país com a maior percentagem de população com acesso ao 5G da rede Vodafone.

A intervenção passa pela instalação de 16 novas estações (locais de colocação de antenas) na região, ampliando em 18% o número de estruturas deste tipo. Consequentemente, a atual cobertura de 4G será também reforçada e o 5G disponibilizado de forma generalizada, visto estar incorporado em todas as estações da região autónoma.

Tal significa que tanto as zonas urbanas, incluindo espaços interiores, como as áreas suburbanas e rurais, estarão cobertas pela rede 5G.

Mais precisamente, este reforço de 5G permitirá obter velocidades de transmissão de dados de 1 gigabit por segundo (Gbps) nos principais centros urbanos da Madeira e Porto Santo, traduzindo-se numa velocidade mais de três vezes superior à da rede 4G.

“Graças a este investimento a Região Autónoma da Madeira, tal como a Região Autónoma dos Açores (onde o nosso 5G também estará disponível para todos até ao verão) serão, em 2022, as regiões do País com maior percentagem de população com acesso à rede Vodafone de última geração, afirma Mário Vaz, CEO da Vodafone Portugal, acrescentando que “este é um sinal forte do nosso compromisso não só com o desenvolvimento tecnológico do país, mas também com a coesão territorial, permitindo a todos, onde quer que se encontrem, o acesso ao conhecimento e à inovação, e assim melhorando as vidas das pessoas e impulsionando a economia”.

A Vodafone começou a prestar o serviço 5G em Portugal no dia 30 de novembro de 2021. A empresa tem como objetivo, num período de quatro anos, alcançar um nível de cobertura de 5G que, no caso do 4G, demorou uma década a fazer. Assim, até 2025, o objetivo é garantir uma cobertura de 95% da população de todo o país, com uma velocidade mínima de 100 Mbps.

A rede da Vodafone Portugal está acessível em todas capitais de distrito e das ilhas, sendo que mais de 50% dos seus equipamentos são compatíveis com a rede 5G.

A referir que a Vodafone está a disponibilizar, até dia 15 de setembro, acesso gratuito experimental à rede 5G. A partir dessa data, a gratuitidade do serviço aplicar-se-á apenas a particulares e empresas que subscrevam um tarifário compatível.