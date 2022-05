Volkswagen duplica lucro líquido atribuido para 6.555 milhões de euros

O grupo Volkswagen duplicou no primeiro trimestre do ano o lucro líquido atribuído para 6.555 milhões de euros, “apesar de um ambiente global difícil”, anunciou a empresa.

A Volkswagen revelou hoje que o resultado operacional ascende a 8.323 milhões de euros (+73%) e a rentabilidade disparou para 13,3%.

O grupo já tinha adiantado em meados de abril alguns valores de balanço do primeiro trimestre do ano, no qual viu efeitos positivos de 3.500 milhões de euros do valor dos instrumentos financeiros para proteção contra fortes variações nos preços das matérias-primas.

Além disso, a disciplina de custos e a venda de modelos mais caros contribuíram para um resultado operacional robusto, mesmo diante desse efeito do valor dos instrumentos financeiros.

O volume de negócios ascendeu a 62.742 milhões de euros, mais 0,6%.

A posição de liquidez da divisão automóvel cresceu para 31.065 milhões de euros no final de março (+4,8%).

O diretor executivo do grupo, Herbert Diess, afirmou: “Mesmo num mundo mais polarizado, a Volkswagen está firmemente comprometida em expandir a sua presença global para impulsionar o crescimento do lucro”.

“O nosso grupo mostrou grande resiliência novamente no primeiro trimestre, apesar dos desafios sem precedentes no mundo devido à terrível guerra na Ucrânia e à pandemia, com impacto nas cadeias de fornecimentos”, acrescentou Diess.

A venda de modelos mais caros, preços mais elevados, a disciplina de custos e a flexibilidade contribuíram para a melhora do resultado.

A Volkswagen mitigou o impacto da escassez global de semicondutores e cabos redistribuindo recursos entre os seus principais mercados na Europa, China e Américas.

O grupo confirmou a sua orientação para o ano fiscal de 2022, mas disse que não era possível quantificar os efeitos da guerra na Ucrânia ou da pandemia de covid-19 no crescimento dos negócios, economia ou indústria da Volkswagen este ano.