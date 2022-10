“Num contraste absoluto com os Rosais [no extremo ocidental da ilha de São Jorge, onde a natureza é rainha, desenhando penhascos e falésias deslumbrantes, esculpidos pelo mar e o vento], até o ilhéu do Topo é baixo, dando-se ao luxo, pasme-se, de acolher um rebanho de ovelhas e até uma vaca – ou um boi, que a distância é larga e o cronista nem mesmo com um óculo seria capaz de distinguir com precisão, enquanto os testemunhos recolhidos entre residentes não foram inteiramente convergentes quanto ao género do bicho”.

Para um viajante, ainda que com quase cinquenta anos de jornalismo, fica apenas a curiosidade de poder ter assistido a semelhante episódio, e pode passar tranquilamente ao próximo acontecimento. E este é um dos muitos que José Pedro Castanheira narra neste “Volta aos Açores em Quinze Dias”, o seu diário de bordo de uma viagem para (não) esquecer, agora editado pela Tinta da China.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor