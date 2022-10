Volume de negócios na indústria cresceu 29,1% em agosto

O Índice de Volume de Negócios na Indústria apresentou uma aceleração de 4,8 pontos percentuais (p.p.), para crescimento homólogo de 29,1% em agosto (24,3% no mês anterior) em termos nominais. É notória a forte influência do aumento no índice de preços da indústria, na ordem de 22,4%, de acordo com os dados do INE.

Excluindo o agrupamento de Energia, as vendas na indústria cresceram 24,3% (16,6% em julho) face ao mesmo mês do ano passado. Os índices de vendas relativo ao mercado nacional e ao mercado externo aceleraram ambos 5,0 p.p. para aumentos homólogos de 27,5% e 31,7%, respetivamente, em agosto. Subidas que geraram contribuições de 17,2 p.p. e 11,9 p.p., pela mesma ordem (13,1 p.p. e 11,2 p.p. no mês precedente).

No mercado nacional, a maior contribuição para o índice foi do agrupamento da Energia, com 14,2 p.p., com um aumento de 40,4% (44,1% em julho) face ao período homólogo. Os Bens de Consumo e os Bens Intermédios cresceram 23,3% e 17,2% no mês em análise (17,6% e 12,2% no mês anterior), para contributos de 6,7 p.p. e 5,1 p.p.. Os Bens de Investimento tiveram um contributo de 1,5 p.p., depois do aumento de 23,1% (6,3% em julho).

No mercado externo, o maior contributo foi dos Bens Intermédios, com 11,7 p.p., justificado com um crescimento homólogo de 26,5% (25,7% em julho). Os Bens de Investimento aumentaram 48,9% (16,5% no mês precedente), tendo contribuído com 8,2 p.p.. Este em destaque a divisão de Fabricação de veículos automóveis, reboques, semirreboques e componentes para veículos automóveis, com um aumento de 68,0% (17,6% no mês anterior). Os Bens de Consumo e a Energia cresceram 21,3% e 59,2%, respetivamente (14,4% e 122,7% em julho), contribuindo com 6,4 p.p. e 5,4 p.p..

As taxas de variação homólogas do emprego, das remunerações e das horas trabalhadas foram de 2,7%, 7,1% e 3,1% (2,7%, 7,2% e 1,9% em julho).

As divisões de Indústrias alimentares e de Fabricação de veículos automóveis, reboques e afins deram o maior contributo (4,0 p.p.) para a aceleração do índice total (4,8 p.p.), com evoluções de 11,3 p.p. e 58,6 p.p., respetivamente, face ao mesmo período do último ano.