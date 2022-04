Volume do comércio a retalho cresceu 5% face ao ano passado. Portugal entre os estados-membros de maior crescimento

O volume do comércio a retalho registou um aumento de 5% na zona euro e de 5,4% na União Europeia (UE) em fevereiro de 2022 face ao período homólogo, de acordo com os dados do gabinete de estatística da União Europeia, Eurostat.

Quando comparado com o mês anterior (janeiro), o volume apresentou aumentos de 0,3% na zona euro e na UE. No primeiro mês do ano, o volume do comércio já tinha crescido 0,2% na zona euros e 0,5% na União Europeia, verificando-se então um ligeiro acréscimo na zona euro e um ligeiro decréscimo na UE.

No mês em análise e em comparação com o mês anterior, nos estados-membros, o volume do comércio de retalho aumentou 3,2% para os combustíveis automóveis e 0,8% para os produtos não alimentares, tendo diminuído 0,5% nos alimentos, bebidas e tabaco. Na União Europeia, o volume do comércio a retalho aumentou 3,9% para combustíveis automóveis e 0,4% para produtos não alimentares e diminuiu 0,4% para alimentos, bebidas e tabaco.

Entre os estados-membros os aumentos mensais mais elevados verificaram-se na Eslovénia (8%), Países Baixos (4%) e Portugal (2,3%). As maiores quebras observaram-se na Bélgica (1,8%), Estónia (1,7%) e Polónia (1,6%).

Em termos anuais, na zona euro, é possível perceber que o volume do comércio a retalho aumentou 12% para combustíveis automóveis, 9,3% para produtos não alimentares mas caiu 2% para alimentos, bebidas e tabaco. Por sua vez, na União Europeia o volume do comércio a retalho aumentou 12,7% nos combustíveis para automóveis, 9,6% nos produtos não alimentares e decresceu 1,5% nos produtos alimentares, bebidas e tabaco.

Entre os estados-membros as maiores subidas anuais no total do comércio a retalho registaram-se na Eslovénia (21,7%), Eslováquia (16,5%) e Portugal (15,9%), com quedas registadas na Áustria (5,9%), Bélgica (5,1%) e Chipre e Finlândia (ambos com 2%).