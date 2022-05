Volvo Car Portugal e Cetelem juntam-se na promoção da mobilidade sustentável

A Volvo Cars e o Cetelem – BNP Paribas Personal Finance assinaram um memorandum de entendimento com vista oferta de produtos de retalho, crédito, leasing, aluguer de longa duração, crédito com valor final garantido e serviços especializados de financiamento. Mas que também contempla seguros, o desenvolvimento de programas de fidelização de clientes premium Volvo e o financiamento do stock de viaturas da Rede de Concessionários. O acordo prevê ainda o acompanhamento reforçado da Rede e a transformação digital da marca.

Esta parceria terá início em outubro de 2022. “Tanto a Volvo Cars como o Cetelem procuram reforçar a sua aposta no desenvolvimento sustentável do negócio e no apoio à mobilidade elétrica com vista à transição energética”, lê-se no comunicado.

Neste contexto, o Cetelem apoiará o desenvolvimento e a transformação da Volvo Cars em Portugal, através de soluções de mobilidade elétrica em linha com as metas de impacto positivo da marca sueca, que preveem que 50% das vendas em 2025 sejam de viaturas elétricas contribuindo para o objetivo de uma gama 100% elétrica, cinco anos depois.

Em comunicado Susanne Hägglund, Diretora Geral da Volvo Car Portugal, comenta que “a Volvo está numa jornada de transformação entusiasmante e exigente. Acreditamos que o Cetelem – BNP Paribas Personal Finance é o parceiro certo para se juntar a nós nesta viagem, abrindo novos e mais ágeis caminhos para que a eletrificação total seja realidade – de forma rápida e natural, para todos”.

Já Anais Raynaud, Chief Executive Officer do Cetelem – BNP Paribas Personal Finance Portugal, menciona na mesma nota que “estamos muito contentes por celebrarmos esta parceria com uma marca de referência internacional, a Volvo Cars. Há alguns anos que apostamos no financiamento de veículos elétricos e pareceu-nos fundamental a realização desta parceria que vem reforçar o nosso propósito de promover o acesso a um consumo consciente, mais responsável e sustentável junto dos nossos clientes e parceiros”.

A Cetelem é uma marca do BNP Paribas Personal Finance, entidade especialista em crédito ao consumo do Grupo BNP Paribas. Líder europeu no sector, está presente em mais de 30 países de 4 continentes, empregando mais de 20 mil pessoas.