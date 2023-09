O índice Dow Jones recua 0,27% para 34,351.18 pontos, o S&P500 perde 0,77% para 4,431.29 pontos e o Nasdaq cai 1,57% para 13,651.85 pontos.

7 Setembro 2023, 13h47

A bolsa de Nova Iorque inicia a sessão desta quinta-feira a negociar em terreno negativo.

O índice Dow Jones recua 0,27% para 34,351.18 pontos, o S&P500 perde 0,77% para 4,431.29 pontos e o Nasdaq cai 1,57% para 13,651.85 pontos.

No mercado do petróleo o texano WTI cai 0,43%, fixando o preço do barril nos 87,16 dólares e o Brent desce 0,39% para 90,30 dólares. O gás natural perde 0,08% para 2,508 dólares.

No mercado cambial o euro desvaloriza 0,29% face ao dólar, fixando-se nos 1,0697 dólares.