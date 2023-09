O índice Dow Jones recua 0,22% para 34,830.00 pontos, o S&P500 desce 0,57% para 4,479.26 pontos e o Nasdaq perde 0,90% para 13,795.81 pontos.

15 Setembro 2023, 14h15

A bolsa de Nova Iorque abre a última sessão da semana no ‘vermelho’.

O índice Dow Jones recua 0,22% para 34,830.00 pontos, o S&P500 desce 0,57% para 4,479.26 pontos e o Nasdaq perde 0,90% para 13,795.81 pontos.

O analista de mercados do Millennium Investment Banking, Ramiro Loureiro, afirma que “Wall Street prepara-se para arrancar sem tendência definida esta sexta-feira, numa sessão em que o facto de ser dia de encerramento de futuros e de opções de índices de ações e de opções de ações, designado por Triple Witching Day, justifica um volume de transações superior ao habitual. De destacar a revelação de que os índices de preços de importações e das exportações nos EUA registaram um aumento sequencial superior ao previsto, o que pode gerar alguns receios a investidores com maiores preocupações com as pressões inflacionistas”.

“No seio empresarial a Nikola volta a disparar perante os planos para camiões a hidrogénio, a Arm Holding prolonga os ganhos da sua sessão de estreia em bolsa. Empresas ligadas a cannabis, como Aurora e Tilray, mostram-se entusiasmadas com o disparo da Canopy perante o fim de um financiamento”, salienta o analista.

No mercado do petróleo o texano WTI recua 0,34%, fixando o barril nos 89,87 dólares e o Brent perde 0,57% para 93,17 dólares. Já o gás natural avança 0,15% para 2,713 dólares.

No mercado cambial, o euro valoriza 0,20% face ao dólar, fixando-se nos 1,0663 dólares.