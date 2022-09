Wall Street abre apenas com Nasdaq em terreno positivo

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta sexta-feira a negociar em terreno misto, com o Dow Jones e S&P com ligeiras perdas e o Nasdaq a ser o único índice a valorizar.

O Dow Jones começa o dia em Wall Street a ceder 0,30% para 29.137,90 pontos, o S&P 500 a perder 0,09% para 3.639,34 pontos e tecnológico Nasdaq a avançar 0,13% para 10.751,57 pontos.

O analista do Millenium BCP, Ramiro Loureiro, diz que em Wall Street teve impacto “a revelação de que o deflator de consumo nos EUA mostrou força da inflação em agosto, a alimentar os receios de que a Fed terá de continuar a agressividade na subida de juros de forma a travar esta escalada de preços”.

“As declarações da Vice-Presidente da Fed Lael Brainard, de que o banco central norte-americano irá precisar de manter as taxas de juro elevadas por algum tempo para reduzir a inflação, mesmo reconhecendo a necessidade de observar os riscos globais para a estabilidade financeira são outro fator de pressão”, destaca.

Além disso, “o escalar de tensões geopolíticas também pressiona o sentimento, com o Presidente russo a afirmar que a anexação de quatro regiões ucranianas é irreversível”, refere Ramiro Loureiro.

No meio empresarial destaque, pela negativa, para a Nike que perde 13,21% para 82,74 dólares depois ter reportado um aumento de 44% nos inventários, uma subida que, segundo Ramiro Loureiro “poderá ter castigado as suas margens”.

Do lado dos ganhos, a Micron segue a valorizar 1,64% para 50,83 mesmo depois de ter perspetivado perdas no próximo trimestre fiscal e ter afirmado que irá cortar o CAPEX de equipamentos de fabricação de wafer em 50%. A Arrival também soma ganhos, após um anúncio de aumento de capital que irá permitir uma expansão do negócio para os EUA, e avança 8,11% para 0,85 dólares.