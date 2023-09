A inflação nos EUA acelerou para 3,7% em agosto, mas tal não impediu a bolsa de Nova Iorque de abrir a sessão desta quarta-feira em terreno positivo.

13 Setembro 2023, 14h09

A bolsa de Nova Iorque está a negociar em alta na abertura da sessão desta quarta-feira, 13 de setembro. O sentimento positivo coincide com o dia em que a Reserva Federal (Fed) deu a conhecer novos dados sobre a taxa de inflação nos Estados Unidos, que acelerou para 3,7% em termos homólogos.

Entre os principais índices, o industrial Dow Jones avança 0,30%, até aos 34.749,18 pontos, ao mesmo tempo que o tecnológico Nasdaq ganha 0,27%, agora em 13.813,45 pontos, enquanto que o empresarial S&P 500 dá um salto de 0,21%, para 4.471,42 pontos.

Nas commodities, o barril de brent sobe 0,17%, e chega aos aos 92,22 dólares, ao passo que o crude avança 0,08% e está em 88,91 dólares por barril.

Ao nível das divisas, o dólar recua 0,02% face ao euro, sendo que um euro corresponde a 1,0754 dólares.

“O mercado de futuros sobre os principais índices de ações norte-americanos mostraram uma primeira reação negativa à revelação de que a inflação nos EUA aumentou ligeiramente mais que o esperado em agosto, ao passar de 3,2% para 3,7%, um movimento contrário ao pretendido pela Fed e que pode continuar a justificar políticas agressivas de juros, mas acabou por recuperar e aponta agora para um arranque de Wall Street em leve alta”, de acordo com a análise do departamento de mercados acionistas do Millenium Investment Banking.



“A nível empresarial, de notar, pela positiva, as boas perspetivas de vendas que animam a Moderna e a valorização da Match, eleita top pick do JPMorgan. Já as listagens de empresas de veículos elétricos chinesas em Nova Iorque, como BYD, Xpeng e Nio, eram pressionadas por uma investigação da União Europeia (UE). O setor de transporte aéreo era castigado por fracos outlooks“, referem os mesmos analistas.