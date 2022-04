Wall Street abre com ganhos. Dona do Facebook dispara mais de 15%

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta quinta-feira em terreno positivo, ignorando o facto de a economia dos Estados Unidos ter registado uma queda de 1,4% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com os últimos três meses de 2021, o que surpreendeu os economistas.

Em Wall Street, o índice industrial Dow Jones avança 0,47% para os 33.456,95 pontos, o financeiro S&P 500 sobe 1%, para os 4.225,94 pontos, e o tecnológico Nasdaq soma 1,57% para os 12.684,73 pontos. Por sua vez, o Russell 2000 valoriza 0,98% para os 1.902,30 pontos.

O maior destaque vai para a Meta Plataforms, dona do Facebook, cujos títulos disparam 15,82% para 202,66 dólares. A empresa liderada por Mark Zuckerberg surpreendeu os analistas ao ganhar mais utilizadores do que esperado nos primeiros três meses deste ano: foram 31 milhões de novos utilizadores diários ativos, o que representa uma subida de 4%, para 1,96 mil milhões. As receitas totais da tecnológica cresceram 6,6%, em termos homólogos, para 27,91 mil milhões de dólares (26,57 mil milhões de euros).

As ações do Twitter estão a subir 1,02% para 49,14 dólares, depois de a rede social divulgar um aumento nos lucros trimestrais e uma subida no número de utilizadores entre janeiro e março deste ano. A rede social, que esta semana chegou a acordo para ser comprada por Elon Musk, registou um crescimento homólogo de 15,9% no número de contas ativas (ou “utilizadores ativos diários monetizáveis”) para 229 milhões e um resultado líquido positivo de 513,286 milhões de dólares (cerca de 489 milhões de euros).As receitas totais subiram 16% e fixaram-se em 1,2 mil milhões de dólares, em linha com o esperado pelos analistas.

“Até agora, 79% das empresas norte-americanas bateram as expectativas e, no geral, com capacidade para transferir a inflação dos custos para os preços. Fator chave neste trimestre. Hoje, estimamos mais avanços em bolsa”, dizem os analistas do Bankinter, numa nota de mercado. À noite, depois do fecho das negociações, será a vez de a Apple e a Amazon apresentarem contas.

Nas matérias-primas, o ‘ouro negro’ desce menos de 1%. O preço do WTI, produzido no Texas, recua 0,19% para os 104,84 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent desliza 0,10% para os 104,84 dólares por barril.

Quanto ao mercado cambial, o euro está a depreciar 0,51% para os 1,0501 dólares, enquanto a libra esterlina cai 0,81% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,2446 dólares.