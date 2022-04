Wall Street abre com subidas mas Netflix afunda mais de 30%

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta quarta-feira em terreno positivo, mantendo a tendência otimista depois de duas semanas consecutivas de retrocessos.

Em Wall Street, o índice industrial Dow Jones sobe 0,91% para os 35.230,39 pontos, o financeiro S&P 500 ganha 0,41%, para os 4.480,50 pontos, e o tecnológico Nasdaq arrancou no ‘verde’ mas já desliza 0,03% para os 13.615,10 pontos. Por sua vez, o Russell 2000 valoriza 0,99% para os 2.050,20 pontos.

A Netflix é o maior destaque de hoje, porque ontem reportou uma perda de 200 mil assinantes durante o primeiro trimestre, quando antes esperava conquistar mais 2,5 milhões subscrições. As ações da empresa de streaming de televisão, que teve receitas de 7,87 mil milhões de dólares (aproximadamente 7,26 mil milhões de euros) estão a afundar 31,91% para 237,27 dólares.

“A suspensão dos serviços da Netflix na Rússia é dos principais motivos por detrás das quedas no número de assinantes. A empresa estima que resultou numa queda de 700 mil subscritores. Os lucros caíram quase 10% para 1,5 mil milhões de dólares [1,4 mil milhões de euros], de 1,7 mil milhões no trimestre anterior”, lembram os analistas da XTB, numa nota de mercado.

A Tesla também está com quedas (-1,10% para 1.016,88 dólares), no dia em que apresenta resultados trimestrais.

“A tensão na frente geopolítica aumenta, devido a uma nova ofensiva russa, as revisões do PIB são claramente em baixa e os bancos centrais aceleram a sua retirada de estímulos para combater a inflação. Neste contexto, só os resultados podem alterar o tom das bolsas. Nos Estados Unidos, os da Netflix reduzem o otimismo, quando das 53 empresas publicadas 75% bateram expetativas”, referem os analistas do Bankinter, em research.

Nas matérias-primas, o destaque mantém-se no ‘ouro negro’, que sobe menos de 1%, um dia após desvalorizar mais de 5%. O preço do WTI, produzido no Texas, soma 0,87% para os 102,94 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent avança 0,74% para os 108,04 dólares por barril.

Quanto ao mercado cambial, o euro está a apreciar 0,49% para os 1,0831 dólares, enquanto a libra esterlina avança 0,48% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3058 dólares.