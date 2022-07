Wall Street abre em altas com índices a valorizar mais de 1,50%

A bolsa de Nova Iorque arrancou a semana com todos os índices a valorizarem mais de 1,50% com os investidores de olhos postos na possibilidade do banco central elevar as taxas de juros em 75 pontos-base.

No início da sessão o Dow Jones avança 2,15% para 31.288,26 pontos, o S&P 500 soma 1,92% para 3.863,16 dólares, o tecnológico Nasdaq valoriza 1,79% para 11.452,42 pontos.

No domingo, foi noticiado que o banco central está a caminho de elevar as taxas de juros em 75 pontos-base na sua reunião no final deste mês, em vez de um aumento maior como alguns analistas previam.

Os temores de recessão dominaram o sentimento das negociações nas últimas semanas, já que os participantes do mercado temem que uma ação agressiva do Fed – em um esforço para domar a inflação de décadas -leve a economia americana para uma recessão.

Na semana passada, novos dados de inflação mostraram que os preços ao consumidor subiram 9,1% em junho , uma leitura mais quente do que o esperado e o maior aumento desde 1981. Isso levou os traders a apostar que o Fed poderia aumentar as taxas em um ponto percentual.

De destacar também que das 35 empresas do S&P 500 que tiveram lucros no segundo trimestre, 80% superaram as expectativas, segundo a Refinitiv. Os indicadores de lucros do Citibank não apontam para uma contração “significativa” dos lucros globais, disse o banco.