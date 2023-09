Os três principais índices da bolsa de Nova Iorque arrancam a sessão desta quarta-feira em terreno negativo. A empresa dos leitores de ‘streaming’ vai despedir 10% dos trabalhadores, mas melhorou o ‘outlook’ para as receitas do terceiro trimestre, de 815 para 875 milhões de dólares.

6 Setembro 2023, 13h55

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta quarta-feira – a segunda e antepenúltima da semana por causa do Labor Day – em terreno negativo. Os mercados financeiros norte-americanos mantêm um arranque de setembro a meio gás e com uma performance que deixa a desejar.

Nos três principais índices, o industrial Dow Jones cai 0,26% para os 34.550,90 pontos. Quanto ao financeiro S&P 500, recua 0,35% para os 4.481,25 pontos. O tecnológico Nasdaq perde 0,40%, cerca de três minutos após a abertura do mercado, para 13.964,65 pontos. Por sua vez, o Russell 2000 contraria este cenário e valoriza 0,46% para os 1.889,05 pontos.

A empresa norte-americana Roku, que opera no mercado dos leitores de streaming, é um dos destaques esta tarde, após anunciar que planeia despedir 10% dos trabalhadores e que melhorou o outlook (orientação) para as receitas do terceiro trimestre, de 815 para 875 milhões de dólares (cerca de 815 milhões de euros). As ações da multinacional com sede em San Jose, na Califórnia, sobem 10,86% para 92,82 dólares.

Parte da pressão descendente em Wall Street advém dos preços do petróleo, que subiram para o nível mais alto desde novembro, depois de a Arábia Saudita e a Rússia prolongarem os seus cortes voluntários na oferta desta matéria-prima.

De facto, o ‘ouro negro’ está a subir e mantém-se acima dos 85-90 dólares por barril. O preço do petróleo WTI, produzido no Texas, está a avançar 0,23% os 86,89 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent valoriza 0,08% para os 90,11 dólares por barril.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,17% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,0737 dólares, enquanto a libra esterlina recua, cerca de 0,20%, face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,2538 dólares.