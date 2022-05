Wall Street abre em terreno misto. Investidores aguardam decisões da Fed sobre aumento nas taxas de juro

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta quarta-feira mista, enquanto os investidores aguardam por decisões da Reserva Federal norte-americana (Fed) sobre o aumento das taxas de juro. A informação de que a União Europeia (UE) vai propor um embargo ao petróleo russo também parece ter animado o arranque da sessão.

Os analistas antecipam que a Fed suba as taxas de juro em 50 pontos base, mas permanecem expectantes em relação ao ritmo de subida que o banco central norte-americano pretende para o resto do ano, de forma a conter o atual pico de inflação.

No início da sessão, o S&P 500 sobe 0,10%, para 4.179,76 pontos. O industrial Dow Jones valoriza 0,21%, para 33.197,24 pontos. Já o tecnológico Nasdaq cai 0,13%, para 12.547,50 pontos.

“Na reação a contas empresariais de notar a valorização de AMD, Starbucks, Airbnb e Moderna, que contrastam com o tombo da Lyft e da Uber”, comenta o analista de mercados da Millennium investment banking, Ramiro Loureiro.

A AMD arranca a sessão a valorizar 3,83%, após anunciar que as vendas dispararam 71% no primeiro semestre. Já a Starbucks segue na mesma linha, com as ações a subirem 7,57%, na sequência da apresentação de resultados, onde se destaca a subida de 15% na receita para os 7,6 mil milhões de dólares (7,2 mil milhões de euros.

Em relação ao preço do barril de petróleo, em Nova Iorque, o WTI aumenta 4,16% para os 106.67 dólares por barril, enquanto o Brent valoriza 3,87% para os 109.03 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,23% face ao dólar norte-americano nos 1,0544 dólares, enquanto a libra esterlina deprecia 0,01% face à moeda dos Estados Unidos, para 1,2499 dólares.