O número de casas em início de construção nos Estados Unidos aumentou 21,7% em maio, face ao mês anterior. Um valor largamente superior às expetativas, que apontavam para uma ligeira queda.

20 Junho 2023, 14h45

A bolsa de Nova Iorque demonstra um sentimento negativo na abertura da sessão desta terça-feira, dia 20 de junho, com os principais índices a negociarem no ‘vermelho’, apesar dos bons números divulgados no âmbito do sector imobiliário

O tecnológico Nasdaq protagoniza o decréscimo mais acentuado, na ordem de 0,68%, para 13.689,57 pontos. Segue-se o S&P 500, que derrapa 0,37%, até aos 4.409,59 pontos, ao passo que o industrial Dow Jones recua 0,32% e está agora nos 34.299,12 pontos.

Nos combustíveis, o brent desvaloriza 0,20%, para 75,94 dólares por barril, ao mesmo tempo que o crude está a cair 0,90%, até aos 71,28 dólares

Nas divisas, o dólar avança 0,11% face ao euro, de forma que um euro compra agora 1,0909 dólares.

“Wall Street regressa de fim de semana prolongado em leve baixa, no dia em que o mercado imobiliário norte-americano deu sinais de força”, de acordo com o analista de mercados do Millenium Investment Banking Ramiro Loureiro.

“O número de casas em início de construção nos Estados Unidos aumentou uns surpreendentes 21,7% em maio face a abril (analistas esperavam queda de 0,1%) e mesmo assim as de licenças de construção registaram uma subida de 5,2%, quando era antecipado apenas 0,6%”, destaca.

“Já ontem o índice NAHB, que agrega expectativas de construtores de habitações e dados de vendas, tinha sinalizado uma melhoria superior ao previsto no setor em junho, sinal de que, após uma contração provocada pela subida de inflação e de taxas de juro, o país já acomodou o ambiente atual e a falta de stock habitacional pode estar a motivar uma recuperação”, refere o mesmo analista.

“No seio empresarial de notar pela positiva as valorizações de Lazard, Chipotle Mexican Grill, Rivian e KKR. Do lado das perdas a SoFi prolonga as quedas da semana passada, enquanto a Alibaba desce após o anúncio de restruturação”, acrescenta ainda.