Wall Street abre mista em compasso de espera pela Fed

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta terça-feira mista, enquanto os investidores aguardam a reunião da Reserva Federal (Fed), que começa amanhã, de onde se espera que haja um aumento das taxas de juro. A época de resultados prossegue, mas empresas como a biotecnológica Biogen e a Chegg, de e-learning, não impressionaram.

Em Wall Street, minutos depois do toque do sino, o índice industrial Dow Jones deslizava 0,11% para os 33.023,83 pontos, o financeiro S&P 500 estava na linha d’água (+0,02%) para os 12.504,74 pontos, assim como o tecnológico Nasdaq, que no mês passado teve o seu pior desempenho mensal desde 2008, que somava ligeiros 0,03% para os 12.539,84 pontos. Por sua vez, o Russell 2000 valorizava 0,29% para os 1.883,20 pontos.

“Ações de fabricantes de vacinas e medicamentos de combate à Covid-19, como a Moderna ou a BioNTech, podem merecer atenção, depois da concorrente Pfizer ter mantido inalteradas as suas estimativas de vendas relacionadas com estes produtos, quando o mercado esperava que elevasse o Outlook”, destaca Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp, numa nota de mercado.

As ações da Stellantis estão a subir 2,05% para 13,68 dólares, depois de o grupo que nasceu da fusão da Fiat Chrysler com a francesa PSA ter anunciado que irá adquirir o negócio de partilha de carros/viagens Share Now da BMW e da Mercedes-Benz, por um valor que não foi revelado ao mercado, ao passo que a dupla BMW e Mercedes quer focar-se no software da sua joint venture.

Os títulos da Logitech estão a resvalar 4,27% para 63,51 dólares depois de a fabricante de hardware (teclados, webcams…) ter reportado um tombo de 20% nas vendas em relação ao ano anterior. A receita foi de 1,23 mil milhões de dólares (1,17 mil milhões de euros), abaixo das previsões dos analistas.

Nas matérias-primas, o ‘ouro negro’ cai menos de 1%. O preço do WTI, produzido no Texas, recua 0,37% para os 104,78 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent cai 0,31% para os 107,25 dólares por barril. “O ouro continua as quedas e testa a marca dos 1.860 dólares por onça esta manhã”, acrescentou Henrique Tomé, analista da XTB, em research.

Quanto ao mercado cambial, o euro está a apreciar 0,39% para os 1,0544 dólares, enquanto a libra esterlina avança 0,27% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,2525 dólares.