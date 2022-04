Wall Street abre ‘mista’ em dia de folga na Europa. Petróleo volta a subir

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta segunda-feira em terreno positivo, com os investidores a revelarem otimismo com os resultados que têm sido divulgados por várias empresas. Ainda assim, apesar dos números a ‘verde’, a preocupação com a subida das taxas de juro continua a condicionar o apetite pelo investimento, factor que surge alinhado com as tensões no leste da Europa.

No dia em que a maioria das bolsas europeias permanecem encerradas, devido ao período da Páscoa, os investidores norte-americanos viram-se para as empresas nacionais e para o mercado da energia. O preço do petróleo voltou a subir devido às tensões na Ucrânia, mas também pelos confinamentos decretados na China onde, por exemplo, uma das maiores cidades, Shangai, casa de 25 milhões de pessoas, encontra-se “encerrada”, condicionando exportações/importações e, sem surpresa, tendo direta influência no preço do “ouro negro”.

No início da sessão, o S&P 500 sobe 0,22%, para 4.402,30 pontos. O industrial Dow Jones valoriza 0,39%, para 34.585,49 pontos. Já o tecnológico Nasdaq segue em terreno negativo, a perder 0,08%, para 13.339,76 pontos.

“O mercado petrolífero é dos mais voláteis durante esta sessão. Os recentes dados sobre a procura acabaram por se revelar bastante mistos nas duas maiores economias emergentes da Ásia: China e Índia. Por outro lado, os dados sobre a oferta revelaram-se confusos. O maior campo petrolífero da Líbia está encerrado e um dos principais terminais de exportação do país foi também encerrado, devido à turbulência geopolítica no país e ao aumento da volatilidade dos preços”, comentam analistas da XTB.

Em relação ao preço do barril de petróleo, em Nova Iorque, o WTI aumenta 1,44% para os 107.91 dólares por barril, enquanto o Brent valoriza 1,50% para os 113.38 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,04% face ao dólar norte-americano nos 1,0802 dólares, enquanto a libra esterlina deprecia 0,18% face à moeda dos Estados Unidos, para 1,3035 dólares.