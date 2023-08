O Dow Jones avança 0,01% para 34,847.80 pontos, o S&P500 sobe 0,09% para 4,502.03 pontos e o Nasdaq aumenta 0,10% para 13,958.64 pontos.

30 Agosto 2023, 13h39

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta quarta-feira a negociar em terreno positivo.

O Dow Jones avança 0,01% para 34,847.80 pontos, o S&P500 sobe 0,09% para 4,502.03 pontos e o Nasdaq aumenta 0,10% para 13,958.64 pontos.

O analista de mercados do Millennium Investment Banking, Ramiro Loureiro, afirma que “Wall Street arranca em alta, prolongando os ganhos de ontem, onde o setor Tecnológico esteve em grande destaque e as empresas ligadas às criptomoedas disparam perante uma decisão judicial favorável à emissão de ETF de Bitcoin”.

“Do mercado laboral chegou a indicação de que as empresas nos EUA abrandaram o ritmo de contratação em agosto, e que o último mês até criaram menos postos de trabalho que o previsto, mas no conjunto dos primeiros dois meses do 3.ºtrimestre (julho e agosto) foram adicionados 548 mil empregos, um número superior aos 519 mil estimados. No seio empresarial de notar a reação mais negativa às contas da HP e da Ambarella, onde os Outlooks desiludiram. Pela positiva a Sunrun é motivada por um upgrade”, salienta o analista.

No mercado do petróleo o texano WTI ganha 0,76%, fixando o preço do barril nos 81,80 dólares e o Brent avança 0,59% para 85,39 dólares. O gás natural sobe 2,22% para 2,721 dólares.

No mercado cambial o euro valoriza 0,46% face ao dólar, fixando-se nos 1,0926 dólares.