Wall Street abre no ‘verde’. Companhia aéreas em destaque no arranque da sessão

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta terça-feira em terreno positivo, enquanto continua a época de resultados trimestrais. O destaque do dia vai para a American Airlines e United Airlines.

Apesar do sector de viagens e lazer se apresentar em grande plano, são as tecnológicas que lideram os ganhos da sessão, com destaque para a Tesla. A empresa de Elon Musk apresentou resultados trimestrais melhores do que o esperado após o encerramento da sessão de ontem, 20 de abril.

No início da sessão, o S&P 500 sobe 0,93%, para 4.500,85 pontos. O industrial Dow Jones valoriza 0,82%, para 35.449,36 pontos. Já o tecnológico Nasdaq aumenta 1,07%, para 13,597.06 pontos.

Nas empresas, as companhias aéreas norte-americanas, American Airlines e United Airlines, seguem à boleia dos ganhos no sector das viagens e lazer, a valorizarem 7,62% e 11,6%.

Já a Tesla, arranca a sessão após apresentar resultados com as ações a valorizarem 8,93%.

Em relação ao preço do barril de petróleo, em Nova Iorque, o WTI sobe 2,32% para os 104,56 dólares por barril, enquanto o Brent valoriza 2,09% para os 109,03 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,24% face ao dólar norte-americano nos 1,0875 dólares, enquanto a libra esterlina deprecia 0,02% face à moeda dos Estados Unidos, para 1,3064 dólares.