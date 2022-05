Wall Street abre no “verde” e segue tendência de congéneres europeias

Wall Street abriu a sessão desta terça-feira no “verde”, com o Nasdaq a liderar nos ganhos ao subir 1,67% para 11.817,53 pontos, recuperando das perdas sofridas ontem devido aos receios de um abrandamento económico global.

O S&P 500 ganha 1,35% para 4.044,84 pontos e o Dow Jones valoriza 1,17% para 32.623,32 pontos.

No industrial Dow Jones, a Microsoft sobe 2,70%, a Apple avança 2,42% e a Intel valoriza 2,28%.

“Os mercados de ações recuperam em Nova Iorque, num movimento partilhado pelas congéneres europeias neste início de tarde. Para além da recuperação da cotação de algumas empresas que foram muito castigadas no selloff de ontem há algum flow empresarial a merecer atenção. Sysco e Microchip mostram-se animadas, enquanto do lado das quedas estão as reações muito negativas às contas da Peloton e da Upstar”, comentou Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium Investment Banking.

Esta terça-feira, o presidente da Fed de Nova Iorque, John Williams, disse que a economia dos EUA é suficientemente forte para resistir ao aperto da política monetária delineada pela Reserva Federal na sua última reunião, numa conferência sobre bancos centrais na Alemanha.

A presidente da Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, afastou o risco de um aumento acentuado do desemprego, apesar de ter repetido que as taxas terão de subir acima do seu nível “neutro” para fazer descer a inflação até ao seu objetivo de 2%.