Wall Street abre no ‘verde’. Investidores animados com resultados das empresas avaliam impacto da inflação

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta terça-feira em terreno positivo, enquanto continua a época de resultados trimestrais. O destaque do dia vai para a Johnson&Johnson, Netflix e L’Oreal, que apresentam hoje os seus resultados.

Os rendimentos dos títulos do tesouro dos EUA atingiram novos máximos, com expectativas de aumentos agressivos nas taxas de juros, enquanto os investidores aguardavam mais relatórios de lucros para avaliar o impacto da inflação e da guerra na Ucrânia sobre as empresas.

No início da sessão, o S&P 500 sobe 0,69%, para 4.421,90 pontos. O industrial Dow Jones valoriza 0,82%, para 34.693,14 pontos. Já o tecnológico Nasdaq aumenta 0,59%, para 13.411,18 pontos.

Em relação ao preço do barril de petróleo, em Nova Iorque, o WTI perde 3,53% para os 103.81 dólares por barril, enquanto o Brent desvaloriza 3,31% para os 109.41 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,22% face ao dólar norte-americano nos 1,0804 dólares, enquanto a libra esterlina deprecia 0,06% face à moeda dos Estados Unidos, para 1,3001 dólares.