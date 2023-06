Assim, o Dow Jones perdeu 0,82% para 33.669,44 pontos, o S&P500 cedeu 0,84% para 4.344,90 pontos, e o tecnológico Nasdaq recuou 0,99% para 13.496,08 pontos.

23 Junho 2023, 15h32

A bolsa de Nova Iorque abriu sessão, desta sexta-feira, em terreno negativo com os principais índices a registar perdas.

Assim, o Dow Jones perdeu 0,82% para 33.669,44 pontos, o S&P500 cedeu 0,84% para 4.344,90 pontos, e o tecnológico Nasdaq recuou 0,99% para 13.496,08 pontos.

As ações caíram na sexta-feira, com os três principais índices a caminhar para uma semana de perdas. Se Wall Street terminar com uma semana de baixa, quebrará sequências de vitórias de várias semanas para cada uma das médias, incluindo uma recuperação de oito semanas para o Nasdaq.

“Os mercados têm estado sob um pouco de pressão desde a conferência de imprensa e o comunicado de imprensa do Fed na outra semana, afirmando que não vão aumentar as taxas de juros neste momento, mas provavelmente aumentarão as taxas novamente mais tarde”, disse Yung-Yu Ma, analista de investimentos da BMO Wealth Management.