8 Setembro 2023, 14h12

A bolsa de Nova Iorque iniciou a última sessão da semana em terreno misto, com o Nasdaq a liderar entre os índices norte-americanos.

O tecnológico valoriza 0,28% para 13.786,78 pontos, seguido do S&P500 a ganhar 0,18% para 4.457,90 pontos.

Por outro lado, o Dow Jones recua 0,04% para 34.487,86 pontos.

Como antecipado por Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium Investment Banking, Wall Street abriu “em baixa muito ligeira, numa sessão sem dados macroeconómicos de grande impacto e reduzido flow empresarial”.

“De destacar a reação muito positiva da Smith & Wesson Brands às contas. Já a Apple sofreu um downgrade por parte do JPMorgan, que denotou alguma pressão vinda das potenciais restrições do Governo chinês ao uso do iPhone. Ainda assim, a cotação não sofria grande oscilação”, destaca Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium Investment Banking.