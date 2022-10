Wall Street abre sessão no ‘verde’ com Dow Jones a somar mais de 2,50%

Depois de três semanas em baixa, a bolsa de Nova Iorque parece ter recuperado de forma sólida, sendo que esta terça-feira volta a abrir sessão em terreno positivo, com os principais índices a valorizar, tal como na segunda-feira.

No momento de abertura, em Wall Street, o Dow Jones avança 2,66% para 29.490,89 pontos, o S&P 500 soma 1,65% para 3.739,00 pontos e o tecnológico Nasdaq a valoriza 2,29% para 11.062,69 pontos.

Destaque para as ações da Rivian Automotive que sobe 7,65% para 34,33 dólares. Segundo os analistas da XTB “as ações da Rivian Automotive subiram acentuadamente durante o “pre-market” depois do concorrente da Tesla ter produzido 7.363 automóveis no terceiro trimestre, o que representa um aumento de 67% em relação ao trimestre anterior e manteve a sua orientação de produção para todo o ano de 25.000 veículos”.

Em linha com a rival, também a Tesla soma ganhos de 3,02% para 249,72 dólares. Esta semana a Tesla anunciou que entregou um valor recorde de 343.830 veículos elétricos no terceiro trimestre de 2022, um sinal de que recuperou de um segundo trimestre mais lento. O modelo S e o X representaram 18.672 das suas entregas trimestrais, enquanto o Modelo 3 e Y representaram 325.158.

Mark Haefele, diretor de investimentos do UBS Global Wealth Management diz ser provável que os mercados permaneçam “voláteis no curto prazo, impulsionados principalmente pelas expectativas em torno da inflação e das taxas de juros”. “São esperadas recuperações periódicas”, acrescentou.

Esta terça-feira, o investidores vão estar atentos a novos dados da sondagem de Vagas de Emprego e Rotatividade de Trabalho administrada pelo Bureau of Labor Statistics.