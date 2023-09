Os principais índices abriram a sessão no ‘vermelho’ e a Oracle sobressai, ao cair 11%.

12 Setembro 2023, 13h55

A bolsa de Wall Street acordou a negociar em terreno negativo, com os principais índices em perda, a contrariar os mercados europeus, onde o sentimento é misto.

O tecnológico Nasdaq tomba 0,35%, para 13.869,20 pontos, ao passo que o empresarial S&P 500 está a recuar 0,27%, até aos 4.475,26 pontos. A variação mais ligeira é a do industrial Dow Jones, ao derrapar 0,13%, agora em 34.617,85 pontos.

A Oracle Corporation destaca-se pelos piores motivos, com uma queda de mais de 11%, depois de ter apresentado contas que desiludiram os mercados. Em foco estão os valores arrecadados com vendas no segmento da cloud.