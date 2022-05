Wall Street antecipa intervenção drástica da Reserva Federal

Os principais índices de Wall Street caíram fortemente esta quinta-feira, com os investidores temendo que o aumento das taxas pela Reserva Federal (Fed) possa não ser suficiente para controlar a inflação e o banco central dos Estados Unidos possa precisar de tomar medidas mais drásticas.

O Dow Jones segue a cotar nos 32.779,73 pontos, menos 281,33 pontos, ou 3,76%; o Nasdaq segue nos 12.213,45 pontos, menos 751,40 pontos, ou 5,80%; e o S&P 500 cai 4.118,18 pontos, menos 181,99 pontos ou 4,23%.

O banco central dos Estados Unidos elevou as taxas de juros em meio ponto percentual na quarta-feira, como era esperado, e o presidente da instituição, Jerome Powell, descartou explicitamente um aumento de 75 pontos-base numa próxima mexida.

Os analistas, no entanto, não parecem ter dicado muito convencidos e aumentaram esta quinta-feira as suas apostas numa alta de 75 pontos-base na reunião de junho da Fed. “A subida de ontem foi ridícula. Os comentários da Fed não justificaram o movimento que vimos”, disse Kenny Polcari, da Kace Capital Advisors, citado pela agência Reuters.

A preocupação dos investidores, enfatizou o analista, é que “a inflação esteja fora de controlo e a Fed esteja” à deriva, sem saber se insista no aumento das taxas e se aproxime de uma situação de recessão, ou se seja menos intrusivo. “É a preocupação de que o banco central possa ter de fazer um movimento mais drástico”.

Entretanto, cerca de 200 mil norte-americanos registaram-se nos centros de emprego para a obtenção dos subsídios de desemprego na semana que terminou a 30 de abril. Os dados divulgados esta quinta-feira ficaram acima daqueles que tinham sido divulgados na semana e superaram as expectativas do mercado, que apontavam para um aumento de apenas 180 mil pedidos.

Os pedidos contínuos, que tendem a atrasar os pedidos iniciais de desemprego, passaram de 1,408 milhões para 1,384 milhões, enquanto os analistas esperavam uma diminuição para 1,400 milhões.

De qualquer modo, as pressões do emprego parecem não estar a ter um peso decisivo em Wall Street, que se debate há várias semanas seguidas com o fantasma do crescimento das taxas de juro – que coincidem com um abaixamento da apetência pelo risco dos investidores e afasta milhões de dólares do mercado mobiliário.