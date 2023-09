O índice Dow Jones avança 0,44% para 34,876.24 pontos, o S&P 500 ganha 0,60% para 4,535.16 pontos e o Nasdaq sobe 0,70% para 14,133.24 pontos.

1 Setembro 2023, 13h46

A bolsa de Nova Iorque inicia a última sessão da semana a negociar em terreno positivo.

O analista de mercado do Millennium Investment Banking, Ramiro Loureiro, afirma que “a bolsa de Nova Iorque arranca a última sessão da semana em alta, com os investidores a mostrarem otimismo com a revelação de arrefecimento no mercado laboral, tanto no ritmo de criação de emprego, como no de crescimento de salários e aumento inesperado da taxa de desemprego. Pela reação, o mercado acredita que desta forma a inflação pode vir a ceder mais rapidamente às pretensões da Fed de a trazer de regresso para junto da meta dos 2%, tornando o Banco Central norte-americano menos agressivo na sua política monetária”.

“No seio empresarial a Dell dispara perante o ânimo dos analistas com as suas contas. A MongoDB também superou as expectativas, tal como a Lululemon e a SentinelOne, que elevou o outlook anual, estando por isso em alta expressiva. A AMC anima com o recorde de bilheteira do filme Eras Tour da Taylor Swift”, salienta o analista

No mercado do petróleo o texano WTI sobe 1,43%, fixando o preço do barril nos 84,87 dólares e o Brent avança 1,21% para 87,83 dólares. O gás natural sobe 1,66% para 2,817 dólares.

No mercado cambial o euro valoriza 0,31 face ao dólar, fixando-se nos 1,0875 dólares.