Wall Street arranca em baixa e pode fechar terceira semana seguida no vermelho

Os índices bolsistas norte-americanos arrancaram a última sessão da semana em baixa, depois dos comentários de Jerome Powell a reconhecer a possibilidade de uma subida de meio ponto percentual das taxas de juro em maio, naquela que poderá ser a terceira semana consecutiva de perdas em Wall Street.

O Dow Jones começou a perder 369 pontos, ou 1,06%, enquanto o S&P 500 recuava 25 pontos, ou seja, 0,59%. O Nasdaq recuou 0,2% na abertura, mas conseguiu reverter esta tendência e encontra-se a subir 0,13%.

As declarações do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, na quinta-feira geraram ondas de choque nos mercados norte-americanos, ao reconhecer o perigo de um cenário de estagflação e a necessidade da política monetária trabalhar no sentido de evitar uma situação de baixo crescimento com inflação elevada.

Nem a época de resultados tem afastado as preocupações dos investidores, com alguns títulos a superarem as expectativas, mas muitos outros a reportarem números abaixo do esperado pelos mercados.

A Snap, empresa dona da aplicação Snapchat, começou em baixa depois de reportar receitas no primeiro trimestre abaixo do esperado, mas conseguiu reverter a trajetória e vai ganhando 4,47%. Já a Verizon está a perder terreno após revelar uma perda de subscritores nos primeiros três meses do ano, recuando cerca de 5%, enquanto a American Express vai recuando 1%, apesar de ter reportado resultados acima das projeções.