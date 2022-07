Wall Street arranca semana no ‘verde’. Mercados esperam outro aumento de 75 pontos-base de juros pela Fed

Os principais índices bolsistas norte-americanos arrancaram esta semana no ‘verde’, após serem castigados por fracos resultados trimestrais revelados por parte de grandes empresas tecnológicas na semana anterior.

As expetativas para esta semana continuam em alta, semana que os investidores consideram a mais importante do verão, com cerca de um terço das empresas do S&P 500 divulgar resultados trimestrais. Na terça-feira serão a McDonald’s, Coca-Cola, General Motors a Alphabet e a Microsoft a divulgar os resultados, seguidas da Meta na quarta-feira, enquanto que os resultados da Amazon e Apple chegam na quinta-feira.

Pelas 14h30 (hora de Lisboa), o industrial Dow Jones arrancou a subir 0,27% para os 31.986,05 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 0,19% para os 3.969,14 pontos e o tecnológico Nasdaq arrancou a valorizar 0,09% para os 11.844,20 pontos.

Os investidores também estão atentos ao que a Fed dirá durante a reunião da próxima terça e quarta-feira. Os mercados esperam outro aumento de 75 pontos-base de juros por parte do banco central, já que a inflação continua alta, apesar de alguns analistas acreditarem que já atingiu o pico.

O preço do barril de petróleo está a valorizar, com o brent a crescer 0,67% para os 99,04 dólares e o crude a valorizar 1,08% para os 95,72 dólares.

No mercado cambial, o euro está a ter uma valorização de 0,35% face ao dólar, para os 1,0246 dólares.