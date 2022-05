Wall Street começa maio ‘flat’

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta segunda-feira flat, depois de se despedir de abril em terreno negativo. Os investidores aguardam a reunião da Reserva Federal (Fed) esta semana, onde se espera que haja um aumento das taxas de juro.

Em Wall Street, minutos depois do toque do sino, o índice industrial Dow Jones avançava 0,14% para os 33.024,89 pontos, o financeiro S&P 500 subia os ligeiros 0,11%, para os 4.136,55 pontos, e o tecnológico Nasdaq – que no mês passado teve o seu pior desempenho mensal desde 2008 – somava 0,80% para os 12.433,31 pontos. Por sua vez, o Russell 2000 valoriza agora 0,76% para os 1.875,80 pontos.

“A volatilidade está de novo a aumentar nas últimas duas sessões, com o VIX próximo dos 35, no dia em que as atenções se voltam para os dados de atividade industrial nos Estados Unidos, depois de se ter ficado a saber que na China a atividade global agravou o ritmo de contração, arrastada pelos serviços, e na Europa a indústria desacelerou”, destaca Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp, numa nota de mercado.

A Moderna dispara 6,44% para 143,07 dólares após informar que a sua vacina contra a Covid-19 para crianças com menos de seis anos estará pronta para revisão por parte da Food and Drug Administration (FDA) já no próximo mês de junho, o que pode tornar a farmacêutica norte-americana na primeira a obter aprovação do regulador dos Estados Unidos para esta faixa etária.

A companhia aérea Spirit Airlines está em contraciclo, a afundar 7,62% para 21,81 dólares, depois de ter recusado a oferta de 3,6 mil milhões de dólares (cerca de 3,2 mil milhões de euros) feita pela JetBlue Airways, fundada por David Neelman. Quem também tinha apresentado uma proposta, 33% inferior, havia sido a transportadora low cost concorrente Frontier Airlines.

As ações da Ford também perdem 0,72% para 14,06 dólares no Dow Jones, na sequência de o Benchmark ter cortado o preço-alvo da fabricante automóvel.

As yields do Tesouro a 10 anos encontram-se novamente nos 3% e estão a negociar perto da recente alta de 2,94% no final de 2018.

Nas matérias-primas, o ‘ouro negro’ tomba mais de 3%. O preço do WTI, produzido no Texas, recua 3,68% para os 100,84 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent cai 3,25% para os 103,66 dólares por barril.

Quanto ao mercado cambial, o euro está a depreciar 0,09% para os 1,0531 dólares, enquanto a libra esterlina cai 0,29% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,254 dólares.

