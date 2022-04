Wall Street encerra com fortes quedas

As ações de Wall Street caíram no fecho do mercado, enquanto os rendimentos dos títulos e o dólar subiram nesta quinta-feira, com os investidores preocupados com o potencial de aperto agressivo da política norte-americana em relação à inflação – à medida que outros bancos centrais em todo o mundo se movem no mesmo sentido.

O temos dos investidores de Wall Street em relação à política da Reserva Federal (Fed) está a minar o andamento do mercado mobiliário há várias semanas, sem que aparentemente Wall Street consiga encontrar uma solução para a crise. Alguns analistas estão mais calmos que outros: a inflação é uma velha conhecida dos mercados, mas a sua falta de comparência há tantos anos seguidos parece ter feito esquecer a sabedoria de lidar com ela.

O rendimento de referência a 10 anos do Tesouro dos Estados Unidos disparou, após dois dias de queda, motivado por uma série de dados económicos, como as vendas no comércio e os pedidos de subsídio de desemprego – a que se juntou o anúncio do Banco Central Europeu de planos de aperto menos agressivos que o esperado.

Os investidores também observaram fortes aumentos das taxas do banco central da Nova Zelândia e do Banco do Canadá e um aumento efetuado de surpresa das taxas do Banco da Coreia do Sul, bem como o aperto da política monetária da Autoridade Monetária de Singapura.

O presidente da Fed de Nova Iorque, John Williams, disse esta quinta-feira que o banco deveria considerar aumentar as taxas de juros em meio ponto percentual na sua próxima reunião de maio, o que foi visto como mais um sinal de que políticas ainda mais cautelosas e de taxas mais altas estão a caminho.

O Dow Jones Industrial Average caiu 16,07 pontos, ou 0,05%, para 34.548,52 pontos; o S&P 500 perdeu 38,98 pontos, ou 0,88%, para os 4.407,61 pontos; e o Nasdaq Composite caiu 247,29 pontos, ou 1,81%, para 13.396,30 pontos.

Todos esses movimentos exacerbaram os aumentos nos rendimentos dos títulos e os declínios nos preços das ações, de acordo com Mona Mahajan, da consultora Edward Jones, citada pela agência Reuters. Mahajan observou que os dados de quinta-feira mostram a necessidade de o Fed agir rapidamente. “Todos os sistemas estão prontos para que a Fed se mova de forma bastante agressiva”, disse. “Geralmente é uma batalha global para combater as pressões inflacionárias”, recordou.

As ações subiram na quarta-feira na esperança de que os aumentos de preços possam estar a chegar ao pico. Mas Robert Pavlik, da Dakota Wealth viu a movimentação das ações de quinta-feira como um sinal de que há pouca convicção por trás dessas esperanças. “Hoje é provavelmente a reação certa”, disse ainda Sameer Samana, da Wells Fargo Investment Institute, igualmente citada pela Reuters. “Até que a inflação esteja sob controlo, não está sob controlo. Há muita incerteza”, afirmou.