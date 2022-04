Wall street encerra com Nasdaq a perder mais de 4%

As tecnológicas saíram especialmente penalizadas esta sexta-feira, uma vez que no momento de encerro da bolsa de Nova Iorque o Nasdaq caía mais de 4%, numa Wall Street que fechou no vermelho.

Assim, o Dow Jones terminou o dia a perder 2,77% para 32.977,21 pontos, O S&P 500 a ceder 3,54% para 4.135,80 pontos e o Nasdaq a desvalorizar 4,17% para 12.334,64 pontos.

Quem contribuiu para a queda do Nasdaq, que perdeu 3,24% face ao momento de abertura quando recuava 0,93%, foi a Apple que terminou o dia a cair 3,66% para 157,65 dólares. Ontem a empresa divulgou os resultados financeiros relativos ao primeiro trimestre do ano, que parecem ter tido pouco impacto nos mercados. A Apple reportando uma receita de 97,3 mil milhões de dólares (92,1 mil milhões de euros), mais 9% do que em período homologo de 2021.

Por sua vez, a Amazon, que também publicou resultados, fechou a bolsa de Nova Iorque igualmente em queda de 14,05% para 2.485,63 dólares. A empresa de Jeff Bezos apresentou, na quinta-feira, as primeiras perdas trimestrais desde 2015. A Amazon divulgou uma perda de 3,84 mil milhões de dólares no primeiro trimestre do ano, o que compara com um lucro homólogo de 8,1 mil milhões.

Tal como a Apple e a Amazon também a Tesla terminou o dia no vermelho, a ceder 0,77% para 870,76 dólares, poucas horas depois de ter sido noticiado que o fundador Elon Musk vendeu 4 mil milhões de dólares em ações da Tesla.