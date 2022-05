Wall Street encerra em alta após Powell rejeitar cenário de recessão nos EUA

O banco norte-americano, Goldman Sachs, atribuiu um preço-alvo de 15 euros no horizonte de 12 meses às ações da Galp Energia, com base numa avaliação do net asset value (NAV) dos ativos de upstream da Galp, nos cash flows estimados para 2024 e em múltiplos EBITDA de 6x-10x para seus negócios de downstream e G&P (Gas & Power), lê-se no research emitido nesta terça-feira depois da empresa ter apresentado os resultados.