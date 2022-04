Wall Street encerra em terreno positivo motivada com resultados das empresas

A bolsa de Nova Iorque encerrou a sessão desta terça-feira em terreno positivo. Os investidores mostraram-se otimistas com a apresentação de resultados das empresas, num dos dias mais mexidos das últimas duas semanas. O destaque durante toda a sessão foi para as tecnológicas.

Nem as perspetivas do aumento da inflação, fruto da guerra no leste da Europa, desanimam os investidores. Os ganhos das empresas alimentam o apetite pelo risco, com as grandes tecnológicas a reportarem lucros em linha com as previsões.

A tudo isto juntam-se as yields de dívida soberana que “reagiram em alta às declarações mais hawkish de James Bullard, onde afirmou que a Fed deveria aumentar as taxas de juro para os 3,5% este ano, não descartando possíveis aumentos de 75 pontos base, ainda que o cenário base do Presidente da Fed de St. Louis continue a ser aumentos de 50 pb”, segundo Ramiro Loureiro, analista de mercados da Millennium investment banking.

O S&P 500 termina a sessão a ganhar 1,63% para os 4.463,31 pontos. O tecnológico Nasdaq encerra a subir 2,15% para 13.619,66 pontos. O índice industrial Dow Jones também encerra o dia em terreno positivo, a subir 1,45% para 34.911,20 pontos.

Em relação ao preço do barril de petróleo, em Nova Iorque, o WTI diminui 5,18% para os 102.04 dólares por barril, enquanto o Brent desvaloriza 5,25% para os 107.22 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,09% face ao dólar norte-americano para os 1,0790 dólares, enquanto a libra esterlina deprecia 0,06% face à moeda dos Estados Unidos, para 1,3000 dólares.