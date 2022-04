Wall Street encerra mista em dia de recuperação falhada para o Nasdaq

Os principais índices em Nova Iorque encerraram o dia mistos, com o Dow Jones a liderar os ganhos da sessão. O dia fica marcado pelas perdas tecnológicas, com o Nasdaq a falhar a recuperação para terreno positivo mesmo antes do sino tocar.

“De panorama geral de notar apreciação do dólar face a divisas como o Euro, para um valor que já não se observava desde 2017. Isto depois de uma casa de investimento defender que a Fed deverá ser mais agressiva na subida de taxas de juro este ano”, comenta o analista de mercados da Millennium investment banking, Ramiro Loureiro.

Os investidores permanecem expectantes para saber se os resultados das empresas tecnológicas provam que a intensa venda em abril foi um equívoco.

O S&P 500 ganha 0,18% para os 4.182,80 pontos. O índice industrial Dow Jones fechar o dia em terreno positivo, a subir 0,19% para 33.301,93 pontos. Já o tecnológico Nasdaq encerra a cair 0,01% para 12.488,93 pontos

Nas empresas, destaque para a Microsoft, que apresentou ontem os seus resultados trimestrais e encerra o dia com as ações a valorizarem 4,81%.

O preço do barril de petróleo está a subir nos dois lados do Atlântico. Em Nova Iorque, o WTI aumenta o,45% para os 102.16 dólares por barril, enquanto o Brent está a valorizar 0,37% para os 105.00 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,72% face ao dólar norte-americano para os 1,0559 dólares. A libra esterlina deprecia 0,22% face à moeda dos Estados Unidos, para 1,2544 dólares.