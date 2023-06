Wall Street encerra no ‘verde’ depois dos avisados deixados deste lado do Atlântico

Os mais importantes índices da bolsa de Nova Iorque encerraram com ganhos. A tendência foi particularmente notória no índice tecnológico, depois dos avisos deixados pela presidente do BCE, Christine Lagarde.

27 Junho 2023, 21h31

A bolsa de Nova Iorque encerrou a sessão desta terça-feira, 27 de junho, a negociar em terreno positivo, com os principais índices em alta. O sentimento positivo é notório, na sequência, dos avisos deixados pela presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde. Destaque para o tecnológico Nasdaq, que avançou 1,65%, para os 13.555,67 pontos. No caso do S&P 500, observou-se uma subida de 1,13%, até aos 4.377,56 pontos, enquanto o industrial Dow Jones cresceu 0,63% e alcançou 33.926,74 pontos. No que diz respeito às commodities, existem baixas acentuadas. O preço do barril de brent está a cair 2,34%, para os 72,61 dólares, ao passo que o crude derrapa agora 2,25%, para 67,81 dólares. O gás natural está a recuar 3,15%, para 2,801 dólares. Nas divisas, o euro ganha 0,53%, pelo que um euro compra agora 1,0963 dólares. Os bons números surgem depois dos avisos deixados por Lagarde, que alertou o sector bancária para a possibilidade de as expetativas existentes estarem colocadas a um nível demasiado alto. A líder da instituição europeia fez saber ainda que as taxas de juro vão manter-se elevadas durante o “tempo que for necessário”, de forma a contrariar a inflação.

