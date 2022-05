Wall Street encerra no verde motivada pela Moderna que soma mais de 5%

A bolsa de Nova Iorque encerrou sessão desta segunda-feira em terreno positivo com os principais índices no verde. Destaque para o Nasdaq que avança mais de 1,5% e para a Moderna que soma mais de 5%.

Assim, Wall Street encerra com o Dow Jones a valorizar 0,26% para 33.061,50 pontos, o S&P 500 a avançar 0,59% para 4.156,50 pontos e o Nasdaq a subir 1,63% para 12.536,02 pontos.

A Moderna, cotada no Nasdaq, terminou o dia a aumentar 5,71% para 142,08 dólares, após informar que a sua vacina contra a Covid-19 para crianças com menos de seis anos estará pronta para revisão por parte da Food and Drug Administration (FDA) no próximo mês de junho.

O entusiamo não se fez sentir por outras produtoras de vacina contra a Covid-19, como é o caso da Johnson&Johnson que, no final do dia, cede 1,03% para 178,61 dólares. A Astrazeneca sobre 0,05% para 66,43 dólares.

Outras empresas, igualmente cotadas no Nasdaq, também terminaram o dia em terreno positivo. A Amazon valoriza 0,18% para 2.490,00, a Tesla avança 3,70% para 902,94 dólares. A Microsoft sobe 2,50% para 284,47 dólares.