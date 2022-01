Wall Street encerra no ‘vermelho’ após Fed anunciar que apoia a subida dos juros

Os principais índices em Nova Iorque encerraram o dia em terreno negativo. Os investidores viram os seus receios confirmarem-se após o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, dar parecer favorável a uma subida dos juros, embora o responsável refira que é “incerto” qualquer previsão em termos do número e data para o referido aumento.

Powell e a Reserva Federal sinalizaram esta terça-feira que uma subida das taxas estará para breve, dada a performance da maior economia do mundo nos campos da inflação e do mercado laboral, mas o presidente do organismo afirma que “não é possível, de momento, prever com muita confiança exatamente qual o caminho” a seguir.

O Comité do banco central mostra “amplo apoio” a uma subida das taxas de juro em breve, o presidente ressalva que “ainda não foi tomada nenhuma decisão” quanto ao calendário destas decisões.

O S&P 500 perde 0,19% para os 4.348,20 pontos. O tecnológico Nasdaq encerra a subir, ainda que ligeiramente, 0,02% para 13.542,1 pontos. O índice industrial Dow Jones também fecha o dia em terreno negativo, a desvalorizar 0,38% para 34.168,09 pontos.

Em relação ao preço do barril de petróleo, em Nova Iorque, o WTI sobe 1,71% para os 87.06 dólares por barril, enquanto o Brent valoriza 1,40% para os 88.40 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,55% face ao dólar norte-americano para os 1,1237 dólares, enquanto a libra esterlina aprecia 0,30% face à moeda dos Estados Unidos, para 1,3455 dólares.