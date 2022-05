Wall street encerra no vermelho com Nasdaq a perder mais de 1%

A bolsa de Nova Iorque manteve-se no vermelho esta sexta-feira e encerrou com especial destaque para o Nasdaq que perdeu mais de 1%.

O dia em Wall street encerra com o Dow Jones a ceder 0,30% para 32.899,37 pontos, o S&P 500 a recuar 0,53% para 4.124,90 pontos e o tecnológico Nasdaq a desvalorizar 1,40% para 12.144,66 pontos.

Segundo a research da Bankinter, ao longo do dia de hoje, “a recuperação inicial da Europa perdeu vigor e acabou a fechar em terreno negativo e nos EUA os índices recuaram com força. Destacam as quedas de empresas de ecommerce após publicar guidances que desiludiram”. Ao contrário do momento de abertura, a Ebay encerra os mercados a valorizar 1,60% para 48,81 dólares, mas a Etsy perde 5% para 86,38 dólares e a Shopify cai 8,38% para 378,47 dólares.

A Etsy e eBay divulgaram esta semana resultados melhores do que o esperado do primeiro trimestre. A Etsy revelou uma receita de 579 milhões de dólares versus os 575 milhões esperados. Por sua vez, a eBay anunciou uma receita de 2,48 mil milhões contra 2,46 mil milhões esperados pelos especialistas. Apesar dos resultados as empresas deram orientações fracas para o trimestre atual, sugerindo que o sector de ecommerce nos EUA está a esfriar.

O que também influenciou os investidores foi a divulgação dos dados do emprego nos EUA. Segundo o relatório do Departamento do Trabalho os EUA criaram 428 mil empregos em abril apesar do aumento da inflação.