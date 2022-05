Wall Street encerra no ‘vermelho’. Investidores preocupados com aumento da inflação

Os principais índices em Nova Iorque encerraram o dia em terreno negativo. Os investidores mostraram-se apreensivos com o aumento da inflação, após o Departamento do Trabalho norte-americano revelar que os preços ao consumidor subiram 8,3% em abril, acima do aumento de 8,1% previsto pelos economistas consultados pela Dow Jones.

O aumento de preços permaneceu próximo ao ritmo de alta de 40 anos de 8,5% registado em março. No entanto, nem todos os analistas estão convencidos de que os dados sugerem que a inflação já tenha atingido o pico. Alguns analistas veem os dados como um sinal de que a Reserva Federal norte-americana está a atrasar a contenção da inflação, o que pode pressionar o banco central a agir de forma mais agressiva no aperto da política monetária.

O S&P 500 perdeu 1,61% para os 3.936,73 pontos. O tecnológico Nasdaq encerra a cair 3,18% para 11.364,24 pontos. O índice industrial Dow Jones também fecha o dia em terreno negativo, a desvalorizar 1,02% para 31.834,11 pontos.

Em relação ao preço do barril de petróleo, em Nova Iorque, o WTI sobe 5,39% para os 105.14 dólares por barril, enquanto o Brent valoriza 4,49% para os 107.06 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,11% face ao dólar norte-americano para os 1,0515 dólares, enquanto a libra esterlina deprecia 0,63% face à moeda dos Estados Unidos, para 1,2244 dólares.