Os principais índices terminaram a sessão em perda, com o tecnológico Nasdaq, que recuou 1,04%.

12 Setembro 2023, 20h17

A bolsa de Wall Street encerrou as negociações desta terça-feira, 12 de setembro, em terreno negativo.

Os principais índices registaram recuos, sendo que sobressaiu o tecnológico Nasdaq, com uma queda de 1,04%, até aos 13.773,61 pontos. Seguiu-se o empresarial S&P 500, que tombou 0,56%, até aos 4.462,30 pontos. No caso do industrial Dow Jones, observou-se uma perda de 0,05%, a fechar em 34.645,99 pontos.

Nas commodities, o brent está a avançar 1,69%, até aos 92,17 dólares por barril, ao passo que o crude sobe 1,89%, com o barril a ser negociado nos 88,94 dólares. No caso do gás natural, há um aumento de 5,25%, para 2,745 dólares.

Nas divisas, o euro recua 0,18% face ao dólar. Nesse sentido, um euro corresponde agora a 1,0729 dólares.