Wall Street encerra otimista. Tecnológicas motivam maré verde na bolsa

As ações na bolsa norte-americana cresceram esta quarta-feira, depois de uma abertura de sessão negativa. Ao longo do dia, os ganhos das tecnológicas como a Netflix e Disney motivaram uma onda otimista. Os principais ‘average’ atingiram a pontuação mais alta desde o início de junho.

O índice Nasdaq, que engloba as tecnológicas, saltou 1,58% para os 11,897.65 pontos. O S&P 500 avançou 0,59%, chegando aos 3,959.65 pontos e o índice industrial Dow Jones, depois de uma manhã fria, subiu 47 pontos (31,874.84), ou 0,15%, destabilizando os outros dois índices e alternando, com frequência, entre os ganhos e perdas ao longo da sessão.

Esta dinâmica segue o ritmo que os investidores mostraram na terça-feira, ansiosos pelo fim do ‘bear market’, à medida que cresce o interesse por ativos mais arriscados ou voláteis, como as ações das tecnológicas.

Já o ‘ouro negro’ continua em queda, fixada às 21h12 nos -0,59%, com o barril de petróleo a custar 106,72 dólares. Por sua vez o petróleo WTI (Texas, EUA), cai quase 1% para os 99,81 dólares.

No câmbio, o euro desvaloriza 0,49% face ao dólar, fixando-se nos 1,0176 dólares.

As ações do ramo das TIC e do sector do consumo lideraram os ganhos no S&P 500, mas sectores mais defensivos como a saúde e as ‘utilities’ abrandaram o crescimento do índice. Quem brilhou foram os serviços de streaming, após a apresentação na terça-feira dos resultados da Netflix, que se revelaram mais positivos do que as previsões dos analistas.

As ações da gigante do streaming valorizaram mais de 5% e o ritmo foi contagiante para outras empresas da área. É o caso da Disney, que viu as ações crescer 3% e a Paramount a acompanhar esse ritmo. Já a Roku também cresceu 5%.

Na área dos semicondutores também se assinalam avanços: a Nvidia subiu 4% e a Qualcoom quase 3%. Enquanto Wall Street animava ao sabor da tecnologia e do entretenimento, a Bitcoin ultrapassou a barreira dos 24 mil dólares pela primeira vez em mais de um mêz.

No mercado imobiliário, a procura por hipotecas também desceu mais de 6% na semana passada comparativamente à anterior, atingindo o nível mais baixo em 22 anos. Ao mesmo tempo, o número de casas à venda em junho caiu 5,4% comparativamente a maio, de acordo com a associação norte-americana de agentes imobiliários.