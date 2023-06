Wall Street encerra semana em queda

O tecnológico fechou o dia a desvalorizar 0,68% para 13.689,57 pontos, seguido do S&P 500, que perdia 0,37% para 4.409,59 pontos no término da sessão, e do Dow Jones, que encerrou a cair 0,32% para 34.299,12 pontos.

16 Junho 2023, 21h53