Wall Street encerra sessão a negociar no ‘verde’. Destaque para Dow Jones que soma mais de 2,50%

A bolsa de Nova Iorque abriu sessão, desta segunda-feira, com os principais índices a somar ganhos que foram aumentando até ao momento do fecho da sessão, superando assim três semanas de quedas.

Assim, no final do dia em Wall Street, o Dow Jones avança 2,66% para 29.490,89 pontos, o S&P 500 ganha 2,47% para 3.674,30 pontos e o tecnológico Nasdaq valoriza 2,27% para 10.815,43 pontos.

Estes movimentos ocorreram quando o rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos foi negociado em cerca de 3,659%, após atingir 4% num dado ponto na semana passada.

″É muito simples neste momento, o rendimento do Tesouro de 10 anos sobe e as ações provavelmente permanecem sob pressão”, disse Tavis McCourt, da Raymond James. “O rendimento do Tesouro cai e as ações sobem”, acrescentou.

Wall Street está a sair de um mês difícil, onde o Dow e o S&P 500 registaram as suas maiores perdas mensais desde março de 2020. O Dow na sexta-feira também fechou abaixo de 29.000 pela primeira vez desde novembro de 2020.

O Dow caiu 8,8% em setembro, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite perderam 9,3% e 10,5%, respetivamente.

No trimestre, o Dow caiu 6,66% para obter uma sequência de perdas de três trimestres pela primeira vez desde o terceiro trimestre de 2015. Tanto o S&P quanto o Nasdaq Composite caíram 5,28% e 4,11%, respetivamente, para terminar o terceiro trimestre negativo consecutivo pela primeira vez desde 2009.