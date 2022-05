Wall street encerra sessão com índices a perder mais de 1,5%

Subida dos juros da dívida aumentam volatilidade da bolsa. “A sessão foi bastante negativa para os mercados de ações europeus, num sell-off que se sente também nas congéneres de Wall Street. “As preocupações com o desempenho económico, inflação e constrangimentos nas cadeias de fornecimento estão a afetar o desempenho do mercado acionista”. diz o analista do BCP.