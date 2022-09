Wall Street encerra sessão com principais índices a perder mais de 1,50%

As praças europeias encerram a última sessão da semana e do mês em alta, apesar da revelação que a inflação na zona euro voltou a escalar mais do que o antecipado no mês de setembro, atingindo os dois dígitos. O PSI subiu mas menos que as restantes praças europeias que registaram subidas em torno de 1%. Dívida pública em queda e euro também.